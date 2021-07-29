Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Российские рапиристки завоевали золото в командном турнире на Олимпиаде — 2020

Иван Юминов

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Российские рапиристки завоевали золото в командном турнире на Олимпиаде — 2020
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российские спортсменки одержали победу на командном турнире по фехтованию на рапирах на Олимпийских играх в Токио.

Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова в финале оказались сильнее сборной Франции — 45:34. Третье место заняли итальянки.

Коробейникова, Мартьянова, Дериглазова и Аделина Загидуллина принесли России восьмое золото на Играх.

26 июля саблистка София Позднякова завоевала золото Олимпиады. В финале ей уступила соотечественница Софья Великая, взявшая серебро.

В шестой соревновательный день Игр российский дзюдоист Нияз Ильясов победил грузинского спортсмена Варлама Липартелиани в весовой категории до 100 килограммов. Он принес сборной вторую для российских дзюдоистов медаль на соревнованиях.

В активе сборной России восемь золотых, 11 серебряных и восемь бронзовых наград.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.

Читайте также:
сборная РоссииОлимпиада в Токио — 2020фехтование
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Вячеслав Ниниченко
Вячеслав Ниниченко

Самокат требует ответственности

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Духовный просветитель Руси

Все мнения
О проекте