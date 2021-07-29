Российские рапиристки завоевали золото в командном турнире на Олимпиаде — 2020

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Российские спортсменки одержали победу на командном турнире по фехтованию на рапирах на Олимпийских играх в Токио.

Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова в финале оказались сильнее сборной Франции — 45:34. Третье место заняли итальянки.

Коробейникова, Мартьянова, Дериглазова и Аделина Загидуллина принесли России восьмое золото на Играх.

26 июля саблистка София Позднякова завоевала золото Олимпиады. В финале ей уступила соотечественница Софья Великая, взявшая серебро.

В шестой соревновательный день Игр российский дзюдоист Нияз Ильясов победил грузинского спортсмена Варлама Липартелиани в весовой категории до 100 килограммов. Он принес сборной вторую для российских дзюдоистов медаль на соревнованиях.

В активе сборной России восемь золотых, 11 серебряных и восемь бронзовых наград.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.