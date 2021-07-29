Российский дзюдоист Ильясов стал бронзовым призером Олимпиады в Токио

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Российский дзюдоист Нияз Ильясов победил на Играх в Токио грузинского спортсмена Варлама Липартелиани в весовой категории до 100 килограммов. Поединок за бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио прошел в четверг, 29 июля.

Ильясов принес сборной вторую для российских дзюдоистов медаль на Олимпиаде в Токио. В среду, 28 июля, бронзовую медаль завоевала Мадина Таймазова в весовой категории до 70 килограммов.

На данный момент российская сборная занимает пятое место в медальном зачете.

До этого пловец Климент Колесников принес России 25-ю медаль ОИ-2020. При этом 28 июля Климент Колесников установил рекорд Европы. Спортсмен проплыл стометровку вольным стилем за 47,11 секунды.

На Олимпиаду в Токио российские спортсмены приехали в качестве команды Олимпийского комитета России. В случае победы спортсмена из РФ на церемонии награждения звучит музыка Петра Чайковского вместо национального гимна. Россиянам также запрещено выступать на соревнованиях под своим флагом.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.