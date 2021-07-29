Подозреваемого в убийстве полицейского в Химках отправили в СИЗО

Фото: moscow-live

Суд удовлетворил требование СК и заключил под стражу мужчину, которого подозревают в убийстве полицейского в подмосковных Химках. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 29 июля, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Инцидент произошел 28 июля. Между сотрудником полиции и подозреваемым произошел конфликт. Возле дома на Пожарской улице мужчины поспорили. В какой-то момент злоумышленник вышел из себя и ударил оппонента в грудь.

От полученного удара полицейский упал, ударился головой об асфальт и потерял сознание. Его доставили в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался от полученных повреждений.

Отмечается, что в момент конфликта погибший не находился на службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

— С участием обвиняемого проведена проверка показаний на месте, допрошены свидетели, изъяты и изучены видеозаписи с камер видеонаблюдения, назначено проведение судебно-медицинской и психолого-психиатрической экспертиз, — резюмировала Врадий.

В начале июля «ВМ» писала еще об одном трагическом случае. По данным следствия, житель Щелкова распивал спиртное на детской площадке. Полицейский в свободное от работы время сделал ему замечание. Между ними произошел конфликт. В какой-то момент злоумышленник вышел из себя, достал нож и два раза ударил сотрудника полиции. От полученных травм он скончался на месте.