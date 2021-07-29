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Флагманский офис «Мои документы» на юге столицы стал лучшим в России

София Долганова

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Флагманский офис «Мои документы» на юге столицы стал лучшим в России
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Флагманский офис «Мои документы» в столичном ТРЦ Columbus стал лучшим в России по версии Всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России — 2020». Об этом 29 июля сообщила пресс-служба столичного департамента труда и социальной защиты населения.

— Объявлены итоги Всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России — 2020», — говорится в сообщении.

Победителем стал флагман на юге столицы в торгово-развлекательном центре Columbus. Особенностью данных центров является расширенный перечень услуг и удобные дополнительные сервисы.

Во всех многофункциональных офисах можно получить услуги как для индивидуальных предпринимателей, так и для юридических лиц, также можно зарегистрировать транспортное средство, купить путевку, сфотографироваться на документы или пройти обследование с помощью современного диагностического комплекса.

Недавно у сервисов и услуг столицы был праздник: 14 июля 2021 года прошло ровно десять лет с момента начала работы первого сервиса на mos.ru. За десять лет количество обращений в год выросло с 57 тысяч до более 406 миллионов. В планах — введение возможности получить большинство социальных услуг онлайн и реализация суперсервисов — когда несколько похожих по тематике услуг объединены в один кластер.

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