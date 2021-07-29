Агрегаторы такси в Подмосковье начали отстранять от работы водителей без QR-кода

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Агрегаторы подмосковного такси стали отстранять от заказов водителей, которые не сделали прививку от коронавируса и не имеют QR-кода. Об этом в четверг, 29 июля, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

— Крупнейшие агрегаторы с пониманием и ответственностью относятся к соблюдению противоковидных мер на территории Подмосковья. Агрегаторы начали отстранять от заказов водителей, которые не имеют прививки и QR-кода. По результатам проверок отключили от заказов 30 водителей, — рассказала первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

Директор по развитию бизнеса Яндекс.Такси в России Иван Запольский подтвердил, что компания выполняет распоряжения правительства региона и отстраняет от заказов сотрудников, не имеющих кода. Помимо этого, она помогла сотрудникам пройти вакцинацию — профинансировала несколько десятков пунктов вакцинации в Москве и Подмосковье, а также материально помогает водителям, почувствовавшим недомогание после инъекции.

Генеральный директор «Ситимобил» Виталий Бедарев заверил, что агрегатор поддерживает вакцинацию.

— «Ситимобил» за свой счет организовал выездные пункты вакцинации для всех водителей, которые работают в такси. Мы предоставляем смены без нашей комиссии, проводим розыгрыши призов партнеров среди вакцинированных водителей, чтобы поддержать темпы вакцинации. Также мы запустили страховку от поствакционных последствий: если в течение пяти дней после первого или второго компонента водитель почувствует недомогание (озноб, температуру, боль), он получит компенсацию за дни, когда не вышел на линию, — рассказал он.

На данный момент на территории Подмосковья осуществляют свою деятельность по перевозке пассажиров 88 тысяч такси, передает сайт ведомства.

Недавно сообщалось, что подмосковным таксистам без прививки от COVID запретили выходить на работу. С 15 июля у всех водителей должен быть QR-код или наличие первого компонента вакцины от COVID-19. С 15 августа у таксистов должен быть введен второй компонент вакцины.