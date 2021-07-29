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Бастрыкин поручил проверить постановки «Современника» на возможное оскорбление ветеранов

Михаил Алимов

Общество
Бастрыкин поручил проверить постановки «Современника» на возможное оскорбление ветеранов
Фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить постановки театра «Современник» на предмет оскорбления ветеранов. Об этом в четверг, 29 июля, сообщили в пресс-службе СК.

До этого общероссийская общественная организация «Офицеры России» призвала руководство «Современника» скорректировать постановку спектакля «Первый хлеб» из-за неуважительных сцен и оскорбления ветеранов Великой Отечественной войны. Обратить внимание на хамство в адрес защитников Отечества организация призвала и Генеральную прокуратуру РФ, и мэрию Москвы.

— Негативная реакция общественности вызвана тем, что в ходе одного из спектаклей театра актеры используют не только ненормативную лексику, но и, по мнению ряда лиц, оскорбляют ветеранов Великой Отечественной войны, — рассказали в пресс-службе ведомства.

По итогам проведенной проверки, представители СК должны будут дать оценку приведенным в публикации фактам, передает РИА Новости.

В документе общественной организации также отмечается, что одна из главных героинь спектакля в исполнении артистки Лилии Ахеджаковой «плюнула в душу всем поколениям ветеранов в своем насыщенном безобразным матом монологе». По сюжету пьяная и негативно высказывающаяся героиня оказывается на кладбище, где похоронен ее муж рядом с якобы упокоенным Героем Советского Союза, ветераном Великой Отечественной войны. С текстом этого документа ознакомился корреспондент «ВМ».

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