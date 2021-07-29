«Гнусное животное»: Мальков ответил на высказывания экс-супруги

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Экс-жена Романа Малькова Светлана продолжает борьбу за алименты. Бывшие супруги также до сих пор нелестно отзываются друг о друге.

Недавно в Сети появилась информация о шестом заседании суда по взысканию алиментных обязательств.

— Прошло шестое заседание по алиментам. Первое было в начале марта. Представитель Анастасии Макеевой прислал телефонограмму, в которой просил приостановить процесс и перенести слушание, — отмечает 38-летняя Малькова.

Роман Мальков полагает, что все заявления в адрес его семьи — провокация.

— Да когда же ты, гнусное животное, отстанешь от нас?! Тебе мало 27 тысяч евро, оставленных мною? Захлебнись своей славой, нелюдь бесчеловечный. Просто убирайтесь из нашей жизни и даже не смейте произносить имя моей законной жены, — цитирует Малькова «СтарХит».

Актриса Анастасия Макеева и бизнесмен Роман Мальков поженились в мае этого года. Мужчина оставил жену и четверых детей ради артистки. Весной этого года старшего сына, 16-летнего Андрея, мужчина перевез в Москву, а трое младших остались жить с мамой в Словении.

Роман и Светлана Мальковы прожили в браке 17 лет. У них трое общих сыновей и дочь. Старший сын Андрей живет с отцом и мачехой в России и не очень хорошо относится к матери.

Остальные трое детей живут с матерью в Словении. Суд после развода пары назначил алименты на каждого ребенка, однако Мальков отказывается их выплачивать.