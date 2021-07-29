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Овечкин назвал причину продления контракта с клубом «Вашингтон»

София Долганова

Спорт
Овечкин назвал причину продления контракта с клубом «Вашингтон»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Капитан команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин объяснил, почему продлил контракт с клубом. Он хочет побить результаты канадца Уэйна Гретцки. Об этом сообщила журналистка The Washington Post Саманта Пелл, которая процитировала комментарий Овечкина в Twitter.

Во вторник, 27 июля, «Вашингтон» продлил контракт с Овечкиным, по которому нападающий заработает $47,5 млн ($9,5 млн в год).

— Я буду делать все, что в моих силах. Я поэтому и хочу играть еще пять лет — хочу догнать Великого (Уэйна Гретцки — прим. ВМ), почему нет? Если я буду вторым, это тоже достойный результат, — отметил хоккеист.

Овечкин играет в составе «Вашингтона» с 2005 года, всю свою карьеру в НХЛ. Он был награжден Кубком Стэнли в сезоне-2017/2018. В общей сложности в составе «Вашингтона» он забросил в ворота соперников 730 шайб. Этот показатель стал шестым в истории НХЛ. В прошедшем чемпионате хоккеист сыграл в 45 встречах и набрал 42 балла за результативность (24 + 18). В плей-офф у капитана «Кэпиталз» 4 (2 + 2) очка в пяти матчах.

В мае этого года стало известно, что Овечкин не сможет сыграть в составе сборной России на чемпионате мира в Латвии из-за большого количества травм, полученных в матчах НХЛ.

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