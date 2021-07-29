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Байден предложил выплачивать американцам по 100 долларов за вакцинацию от COVID-19

Иван Юминов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
В мире
Байден предложил выплачивать американцам по 100 долларов за вакцинацию от COVID-19
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден выступил с инициативой выплаты американцам по 100 долларов за вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщили в министерстве финансов страны в четверг, 29 июля.

— Сегодня президент призвал власти штатов и территорий, а также местные власти обеспечить выплаты в 100 долларов на каждого вновь вакцинирующегося американца в виде дополнительного стимула для того, чтобы увеличить уровень вакцинации, защитить общество и жизни людей, — приводит сообщение ведомства газета The New York Times.

В США вакцинировались более 160 миллионов человек, что составляет чуть менее половины населения страны.

В середине июля экс-президент США Дональд Трамп заявил, что отказ некоторых жителей Америки вакцинироваться от COVID-19 можно объяснить их недоверием по отношению к действующей власти и сомнениями в объективности президентских выборов.

По его словам, американский народ не доверяет результатам выборов, а также не доверяет недостоверной информации. Трамп подытожил, что Байден только сообщает об активной доставке препаратов для вакцинации, однако в действительности он не укладывается в сроки.

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