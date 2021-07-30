«Природная красота»: Пегова показала фото из бассейна без макияжа

Фото: instagram.com/pegovairina

Актриса Ирина Пегова отдыхает в Сочи. Она ведет активный образ жизни — много занимается спортом, гуляет и плавает. В личном блоге Instagram артистка показала кадры из бассейна, примерив полосатый купальник.

На снимках знаменитость была без макияжа, также она не использовала фильтров.

— Девиз этих дней: «Плавать до умопомрачения!» В бассейне впервые в этом году, я за море! — подписала фото Пегова.

Поклонники актрисы не смогли остаться в стороне и с воодушевлением стали комментировать и лайкать снимки звезды.

«Вы такая настоящая, красивая, загорелая! Просто морская звезда! Хорошего отдыха!»; «Ирочка, вы прекрасны. Всегда жду ваши фото»; «Пегова если что делает, то до умопомрачения. Как в творчестве, так и жизни. Удивительно активная женщина и актриса. Молодчина»; «Какая же вы красивая! Природная красота без всякой этой модной дребедени!» — написали фолловеры.

На днях поклонникам Пеговой не понравился ее новый наряд. Они сочли, что платье актрисы, которое она выбрала для выхода в свет, ей не идет, и посоветовали артистке внимательнее подбирать луки.