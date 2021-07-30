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Синоптик спрогнозировал повышение температуры в Москве на выходных

Юлия Курганова

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Погода в Москве
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Синоптик спрогнозировал повышение температуры в Москве на выходных
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Температура снова поднимается в центре европейской части России в субботу, 31 июля, по-прежнему будут очень теплые ночи. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— В Москве хорошая, летняя погода. В пятницу, 30 июля, осадков будет больше, чем в последующие дни. Температура будет плюс 21-25 градусов. Это полностью соответствует климатическим нормам дневных температур, а ночи будут теплее нормы, — рассказал он.

Синоптик добавил, что такой температурный фон сохранится до конца недели и даже понедельника, 2 августа. Ночью будет плюс 16-18 градусов. Дальше прогнозируется небольшое повышение температуры до 26-28 градусов тепла и небольшие кратковременные дожди.

Вильфанд уточнил, что прогноз для столичного региона можно применить ко всему центру Европейской России, передает РИА Новости.

Июль в Москве может стать одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, хотя нынешний июль достаточно колебался — волны аномальной жары сменялись резким похолоданием — средняя температура уже на несколько градусов выше нормы за многие годы, а может даже войти в тройку пьедестала по теплу с отметкой плюс 23.

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