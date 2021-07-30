Глава Гидрометцентра рассказал, в каком из российских морей вода теплее

Фото: Pixabay

Температура воды на Балтике держится с середины июня на уровне плюс 23-24 градусов, на курортах черноморского побережья также очень теплая вода, но она потеплела намного позднее. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Очень теплая и хорошая температура воды в морях на курортах Черного моря. Она однородная в Евпатории, Ялте, Алуште, Феодосии, в Туапсе — плюс 25 градусов, в Анапе и Геленджике — 24 градуса, а в Сочи — 26 градусов. В Калининграде тоже температура воды плюс 24 градуса. Она установилась гораздо раньше, чем на Черном море, поэтому там уже полтора месяца такое теплое море, — рассказал он.

Синоптик отметил, что те, кто выбрал Балтику для отпуска, все правильно спланировали, так как с середины июня температура воды там плюс 23 градуса. Он пояснил, что такая теплая вода случилась из-за продолжительного антициклона и небольшой глубины моря.

По словам Вильфанда, максимальная температура Черного моря будет в августе, а Балтийское море вряд ли прогреется сильнее, передает РИА Новости.

Синоптик также назвал регионы, которым грозит экстремальная жара. Он отметил, что на протяжении последних пяти дней экстремально высокие значения термометров фиксируют на Сахалине, Южно-Курильских островах, в Приморском крае.