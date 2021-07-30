«Красивые ребятки»: Эмин показал подросших сыновей на отдыхе

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Певец и бизнесмен Эмин Агаларов на своей странице в соцсети опубликовал семейное фото с детьми Али и Микаилем. Он запечатлелся с сыновьями-двойняшками на отдыхе.

На снимке музыкант нежно обнимет мальчиков. И папа, и дети улыбаются в камеру и выглядят счастливыми.

— Двойняшки, но совсем разные, — подписал Эмин кадр.

Поклонники отметили, как мальчики повзрослели и растут симпатичными молодыми людьми.

«Один — мама, другойпапа!»; «Очень красивые ребятки»; «Эмин, ты лучше папа»; «Три богатыря, которые не разделимы не внутренне, не внешне», — прокомментировали фото пользователи.

В недавнем интервью Агаларов рассказал о разнице между русскими и восточными женами. Первая супруга исполнителя была мусульманкой, а вторая — христианкой.

Напомним, что у Эмина Агаларова также есть две дочери. Афину ему родила вторая жена, модель Алена Гаврилова, с которой артист развелся в прошлом году, не объяснив причины. А старшую — Амину он удочерил в первом браке с дочерью президента Азербайджана. Она же родила ему и сыновей.