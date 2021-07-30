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Эвакуированы 30 человек после взрыва самогонного аппарата в Башкирии

Юлия Курганова

Происшествия
Эвакуированы 30 человек после взрыва самогонного аппарата в Башкирии
Фото: moscow-live

Самогонный аппарат взорвался в одной из квартир жилого двухэтажного дома в городе Салават, в республике Башкортостан. В результате взрыва серьезные ожоги получили два человека. Из здания спасатели эвакуировали 30 человек, из них шесть детей. Об этом сообщается в пятницу, 30 июля, на сайте регионального ГУ МЧС России.

Пострадавших доставили в медучреждение. Врачи диагностировали термические ожоги 80 процентов тела у мужчины и 40 процентов у женщины. Оба находятся в тяжелом состоянии.

Инцидент случился в доме № 50 на улице Матросова. В результате взрыва пострадало имущество, осыпалась штукатурка стен, была выбита балконная рама. Также повреждены остекления, межкомнатные и входная двери.

Жители дома от размещения в пункте временного содержания отказались.

Похожее происшествие случилось в Екатеринбурге. Там один человек пострадал в результате взрыва самогонного аппарата.

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