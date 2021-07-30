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Эпидемиолог предупредил о длительности COVID-19 при «дельта» штамме

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Эпидемиолог предупредил о длительности COVID-19 при «дельта» штамме
Медицина / Фото: Анна Быкова

Длительность заболевания коронавирусной инфекцией при заражении «дельта» штаммом увеличилась, а инкубационный период — сократился. Об этом рассказалзаместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По словам специалиста, этот вирус распространяется быстрее и характеризуется более тяжелым течением болезни.

— Новый штамм внес некоторые коррективы в сроки инкубационного периода — он стал более коротким, а длительность заболевания, напротив, увеличилась, потому что инфекция протекает тяжелее, — цитирует эксперта РИА Новости.

Горелов подытожил, что тяжесть болезни при попадании в организм «дельта» варианта может определяться вирусной нагрузкой, полученной пациентом в момент заболевания. Также важно учитывать и первоначальное состояние иммунитета. Врач напомнил, что вакцинация является эффективным способом защитить себя от коронавируса.

До этого эпидемиолог Эдуард Шунков рассказал «Вечерней Москве», когда закончится пандемия коронавируса. По его словам, пандемия COVID-19 закончится, как только 95 процентов населения планеты будут привиты от заболевания.

Также эпидемиолог напомнил, что появление каждой новой вакцины является «научным прорывом». Прививка, по его мнению, остается «единственным и самым действенным» способом профилактики инфекционных болезней.

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