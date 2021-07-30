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МЧС предупредило о порывистом ветре и грозе в Москве

София Долганова

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МЧС предупредило о порывистом ветре и грозе в Москве
Фото: Pixabay

МЧС России предупредило жителей столицы о порывистом ветре и грозе. Об этом сотрудники министерства сообщили в пятницу, 30 июля.

— По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидаются дождь, гроза, при грозе порывы ветра до 15 метров в секунду, — сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по столице.

МЧС предупредило о порывистом ветре и грозе в Москве Фото: официальный сайт ГУ МЧС России

В пятницу, 30 июля, столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. Ожидается переменная облачность, временами будут идти небольшие дожди, возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 24–26 градусов. В Подмосковье ожидается 22–27 градусов тепла.

Синоптики также отметили, что погода по медицинской оценке и влиянию на организм дискомфортная. Повышенная влажность и низкое содержание кислорода в приземном слое воздуха могут стать причиной симптомов недомогания, обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Следует строго выполнять медицинские рекомендации.

Синоптик спрогнозировал повышение температуры в Москве на выходных. Ночью будет плюс 16–18 градусов. Ожидаются небольшое повышение температуры до 26–28 градусов тепла и кратковременные дожди.

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