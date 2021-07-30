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Синоптики предупредили москвичей о дожде и грозе 30 июля

Юлия Курганова

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Синоптики предупредили москвичей о дожде и грозе 30 июля
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В пятницу, 30 июля, столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. Ожидается переменная облачность, временами будут идти небольшие дожди, возможна гроза.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 24-26 градусов. В Подмосковье температура воздуха ожидается 22-27 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 50 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что погода по медицинской оценке и влиянию на организм — дискомфортная. Повышенная влажность и низкое содержание кислорода в приземном слое воздуха могут стать причиной симптомов недомогания, обострения сердечно- сосудистых заболеваний, после перенесенных острых заболеваний бронхо-легочной системы, хронических болезней с кислородной недостаточностью. Следует строго выполнять медицинские рекомендации.

Синоптик спрогнозировал повышение температуры в Москве на выходных. Ночью будет плюс 16-18 градусов. Ожидается небольшое повышение температуры до 26-28 градусов тепла и кратковременные дожди.

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