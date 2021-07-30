Оборот в столичных кафе вырос более чем на четверть после отмены QR-кодов

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Оборот столичных предприятий за неделю вырос на 25,7 процента после отмены обязательных QR-кодов для посетителей. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития столицы.

— После отмены QR-ограничений сфера общественного питания быстро восстановила обороты: среднесуточный дневной оборот отрасли за неделю 19-25 июля составил 935,5 миллионов рублей, — цитируют в сообщении пресс-службы слова руководителя ведомства Кирилла Пуртова.

Оборот также вырос по сравнению с последней неделей июня, которая была заключительной перед введением обязательных кодов для посетителей. Рост составил 11,4 процента или 96 миллионов рублей.

Общий оборот предприятий с 19 по 25 июля составил 6,55 миллиарда рублей.

В первый день после отмены ограничения показатель увеличился на 15,9 процента, по сравнению с понедельником, 12 июля. А в пятницу и субботу рост составил 24 и 36 процентов соответственно

— Посещаемость московских торговых центров выросла на 1,5 процента в сравнении с последней неделей до ограничений, — рассказал Пуртов.

А в небольших ТЦ увеличилась более чем на 2 процента. Это связано с открытием посадочных зон в фудкортах, снятием ограничений в кафе и ресторанах, передает Интерфакс.

Мэр Москвы Сергей Собянин 19 июля отменил обязательную систему QR-кодов для посетителей столичных кафе. Посетить заведения могли только люди, сделавшие прививку от коронавируса или имеющие отрицательный ПЦР-тест. Система работала 21 день и была необходимой мерой по борьбе с коронавирусной инфекцией. Это позволило мотивировать москвичей на вакцинацию и снизить скорость распространения COVID-19 в городе.