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Полицейские задержали мужчину, выстрелившего пассажиру метро в спину

Илья Ашуров

Происшествия
Полицейские задержали мужчину, выстрелившего пассажиру метро в спину
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Столичная полиция задержала 36-летнего мужчину, который в ходе конфликта в метро выстрелил в спину своего оппонента из травматического пистолета. Об этом в пятницу, 30 июля, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по столице Екатерина Гузь.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел в вагоне электропоезда на Люблинско-Дмитровской линии метро. Трое мужчинам не понравилось, что один из пассажиров громко разговаривал и стучал по сиденьям.

Недовольная троица сделала ему замечание. После этого между ними и шумным пассажиром началась словесная перепалка. В какой-то момент один из участников конфликта достал пистолет и выстрелил в спину дебошира. После этого все трое скрылись.

Пострадавшим оказался 42-летний мужчина. Он получил травму поясничной области. Врачи оказали ему помощь на станции.

— При проведении оперативно-разыскных мероприятий спустя сутки полицейские на территории северного округа столицы задержали подозреваемого — 36-летнего приезжего из ближнего зарубежья. У него в ходе личного досмотра изъято оружие, которое направлено на исследование, — заключила Гузь.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Полиция разыскивает остальных участников инцидента.

22 июля двое мужчин избили и ограбили москвича возле метро в Таганском районе столицы.

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