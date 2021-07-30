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Музей истории Лефортово пригласил на прогулку по «неизвестной» Дангауэровке

Ольга Маркова

Развлечения
Музей истории Лефортово пригласил на прогулку по «неизвестной» Дангауэровке
Фото: Вечерняя Москва

Музей истории Лефортово приглашает москвичей и гостей столицы с 5 по 26 августа принять участие в экскурсии «Неизвестная Дангауэровка».

Дангауровка — микрорайон внутри района Лефортово. В советское время этот неблагоустроенный рабочий квартал преобразился в образцовый рабочий поселок.

Участники экскурсии заглянут во дворы необычных домов с 90-летней историей и узнают, кто и когда здесь жил, что такое в представлении советских конструктивистов комфортное жилье.

А на прогулках 12 и 26 августа экскурсанты посетят территорию завода «Москабельмет» и увидят Эйфелеву башню, созданную руками работников.

Участие в мероприятии по билетам и регистрации, сообщается на сайте музея.

Музей Москвы, в свою очередь, 7 и 12 августа зовет горожан на экскурсию «В гостях у Шехтеля: путешествие в особняк архитектора». Экскурсантам расскажут о детских и юношеских годах архитектора, о его семье, об обитателях и гостях этого дома, о его дружбе с братьями Чеховыми и Исааком Левитаном, о судьбе зодчего после революции. Посетители пройдутся по особняку и увидят его устройство и интерьеры.

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