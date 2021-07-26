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Музей Москвы позвал горожан «В гости к Шехтелю»

Ольга Маркова

Развлечения
Музей Москвы позвал горожан «В гости к Шехтелю»
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Музей Москвы 29 июля, 7 и 12 августа зовет жителей и гостей столицы принять участие в экскурсии «В гостях у Шехтеля: путешествие в особняк архитектора».

Среди множества прекрасных зданий, спроектированных Федором Шехтелем, дом на Большой Садовой улице, в который Музей Москвы приглашает горожан, занимает особое место. Это собственный дом архитектора. В нем наиболее полно воплотились его представления об идеальной архитектуре.

Экскурсантам расскажут о детских и юношеских годах архитектора, о его семье, об обитателях и гостях этого дома, о его дружбе с братьями Чеховыми и Исааком Левитаном, о судьбе зодчего после революции. Посетители пройдутся по особняку и увидят его устройство и интерьеры.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.

Кроме того, Музей Москвы приглашает в одно из самых необычных зданий столицы — дом Гавриила Тарасова. Роскошный дворец был построен на Спиридоновке в 1913 году. Его заказчиком был Гавриил Тарасов — представитель богатейшего купеческого рода, а архитектором — Иван Жолтовский. Экскурсанты узнают, как появилась на московской улице копия палаццо Тьене в Виченце; как сложилась судьба владельца дома и других представителей этой купеческой фамилии; какими еще зданиями украсил Москву Жолтовский.

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