Триста бригад коммунальных служб работают во время непогоды в Москве
В Москве работают 300 бригад и порядка 290 единиц техники коммунальных служб. В некоторых районах столицы идет сильный дождь. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».
— Напоминаем: об обнаружении временных скоплений воды можно сообщить по одному из указанных в нашей инфографике номеров. Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки, — говорится в сообщении ведомства.
Также оно опубликовало инфографику с номерами телефонов, по которым можно оставить заявку.
В пятницу, 30 июля, МЧС предупредило москвичей о дожде с грозами и сильным ветром. В столице ожидаются дождь, гроза, порывы ветра до 15 метров в секунду.