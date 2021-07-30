Триста бригад коммунальных служб работают во время непогоды в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В Москве работают 300 бригад и порядка 290 единиц техники коммунальных служб. В некоторых районах столицы идет сильный дождь. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

— Напоминаем: об обнаружении временных скоплений воды можно сообщить по одному из указанных в нашей инфографике номеров. Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки, — говорится в сообщении ведомства.

Также оно опубликовало инфографику с номерами телефонов, по которым можно оставить заявку.

Фото: Telegram/ Городское хозяйство Москвы

В пятницу, 30 июля, МЧС предупредило москвичей о дожде с грозами и сильным ветром. В столице ожидаются дождь, гроза, порывы ветра до 15 метров в секунду.