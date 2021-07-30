Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Курс доллара опустился ниже 73 рублей впервые с 1 июля. Об этом в пятницу, 30 июля, стало известно из данных Московской биржи.

В процессе пятничных торгов доллар опустился до 72,98 рубля, что является самой низкой стоимостью за весь текущий месяц.

В итоге курс доллара расчетами «завтра» на 11:00 по московскому времени снизился на 12 копеек и составил 73,03 рубля. Курс евро в свою очередь снизился на 9 копеек. Он оценивается в 86,88 рубля.

Кроме того, мировые цены на нефть начали снижаться после двухдневного роста.