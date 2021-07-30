Мировая нефть коррекционно подешевела после двухдневного роста

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Мировые цены на нефть начали опускаться в пятницу, 30 июля, в рамках коррекции. До этого две торговые сессии котировки были в состоянии роста. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07:38 по московскому времени стоимость октябрьских фьючерсов на полезное ископаемое марки Brent снизилась до 74,59 доллара за один баррель. Цена на сентябрьские фьючерсы составила 75,65 доллара. Цены на фьючерсы этого же месяца на WTI опустились до 73,17 доллара.

Отмечается, что в конце рабочей недели нефть может подорожать на 1–1,5 процента за счет двухдневного роста котировок. Кроме того, нефть становилась дороже на фоне информации о недельных запасах США, ослабления доллара и рисковых настроений на рынках.

Запасы нефти в США за неделю по 23 июля снизились на 4,1 миллиона вместо прогнозируемого сокращения на 2,9 миллиона.

Импорт российских нефти и нефтепродуктов в Соединенные Штаты Америки резко увеличился за пять месяцев 2021 года на фоне роста цен. Так, импорт российских удобрений в Соединенные Штаты вырос на 35 процентов — до 0,5 миллиарда долларов, ввоз железа и стали из РФ увеличился на 25 процентов — до 0,7 миллиарда долларов. В целом импорт российских товаров в США за пять месяцев текущего года повысился в полтора раза к тому же периоду годовой давности, он достиг почти 11,5 миллиарда долларов.