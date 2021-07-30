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Сырьевой импорт в США из России резко вырос на фоне повышения цен

Юлия Курганова

Экономика
Сырьевой импорт в США из России резко вырос на фоне повышения цен
Фото: sobyanin.ru/Сайт Сергея Собянина

Импорт российских нефти и нефтепродуктов в Соединенные Штаты резко увеличился за пять месяцев 2021 года на фоне роста цен. Об этом свидетельствуют данные статистики Бюро переписи населения США.

Так, импорт российских удобрений в Соединенные Штаты вырос на 35 процентов, до 0,5 миллиарда долларов, ввоз железа и стали из РФ увеличился на 25 процентов — до 0,7 миллиарда долларов. В целом импорт российских товаров в США за пять месяцев текущего года повысился в полтора раза к тому же периоду годовой давности, он достиг почти 11,5 миллиарда долларов.

Отмечается, что по другим сырьевым товарам закупки также значительно увеличились, несмотря на действующие санкции. Речь идет об импорте минерального топлива, драгоценных и полудрагоценных металлов и камней, сообщает издание РБК.

Импортная статистика США показала и рост поставок из РФ нескольких несырьевых товарных категорий. Так, импорт российских мороженых крабов увеличился с 263 миллионов долларов до 395 миллионов по итогам января—мая.

Данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ по экспорту в США за пять месяцев почти в два раза меньше — 6,1 миллиарда долларов, рост на 26 процентов за год. Это связано не только с различной методологией оценки таможенной стоимости, но и с тем, что в экспортных данных ФТС учитываются только поставки напрямую в Соединенные Штаты, а данные американской стороны по импорту охватывают все товары российского происхождения независимо от страны, откуда они непосредственно прибыли.

Москва вошла в пятерку лидеров по объему экспорта в рейтинге мировых столиц. Первые три позиции занимают Лондон, Нью-Йорк и Париж. Об этом заявили ученые Российского экономического университета (РЭУ) имени Г. В. Плеханова в докладе «Промышленный экспорт Москвы».

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