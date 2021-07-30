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Пункт назначения: на «трассе смерти» колесо от КамАЗа покорежило легковушку. Видео

Анна Михалюк

Происшествия
Пункт назначения: на «трассе смерти» колесо от КамАЗа покорежило легковушку. Видео
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

На трассе Курган-Тюмень в районе села Червишево произошел инцидент – у груженого лесовоза по ходу движения оторвало колесо. По стечению обстоятельство оно не улетело в кювет, а «приземлилось» точно на капот проезжающего по встречной полосе автомобиля.

К счастью, колесо прилетело в капот, и никто из находящихся в легковушке не пострадал. Однако удар был настолько сильный, что переднюю часть машины полностью покорежило, лобовое стекло разбилось,а в салоне вылетели подушки безопасности. Сотрудники ГИБДД оцепили место происшествия, из-за чего на дороге образовалась серьезная пробка.

Очевидцы опубликовали в Сети видеозапись с регистратора, которая запечатлела момент аварии.

Отметим, что эту трассу в народе называют «трассой смерти» из-за часто происходящих на ней ДТП.

Пользователи соцсети комментируют, что инцидент напоминает сюжет фильма «Пункт назначения», основная мысль которого – от судьбы не уйдешь. Также под постом пишут, что автомобиль, несмотря на серьезные повреждения, все-таки можно починить.

- Ну да, капот поменять, и как новая, - пишут пользователи.

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