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Двумя компонентами вакцины «ЭпиВакКорона» привились уже более миллиона россиян

Полина Долганова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Двумя компонентами вакцины «ЭпиВакКорона» привились уже более миллиона россиян
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Уже более миллиона жителей России привились обоими компонентами вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона». Об этом в пятницу, 30 июля, заявил директор ГНЦ «Вектор» Ринат Максютов.

По его словам, препарат отлично показал себя в применении.

К настоящему моменту было произведено уже более четырех миллионов доз этой вакцины. С осени 2021 года объем производства может достигнуть около пяти миллионов доз, передает РИА Новости.

Двумя компонентами вакцины от коронавируса в России привиты 26 миллионов человек. Об этом 29 июля рассказали в Telegram-канале вакцины «ЭпиВакКорона». Первую дозу препарата получили уже 36 миллионов граждан РФ.

21 июлявице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, только в десяти регионах фиксируется снижение заболеваемости.

Одним из способов победы над коронавирусной инфекцией является вакцинация. В России зарегистрированы четыре вакцины — «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

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