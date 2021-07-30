Андрей Бочкарев: Строящийся ТПУ «Печатники» объединит три вида транспорта

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Печатники» объединит три вида транспорта — МЦД, метро и наземный городской транспорт. Об этом в пятницу, 30 июля, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— ТПУ «Печатники» объединит станцию «Печатники» Большой кольцевой линии, одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии, остановочный пункт Печатники МЦД-2 и наземный городской общественный транспорт. Также через транспортный узел проходит Юго-Восточная хорда, — сообщил он.

Заммэра отметил, что пассажиропоток через ТПУ составит около 76 тысяч человек. К тому же, после его постройки у горожан появится возможность для удобной пересадки между разными видами транспорта.

Объект еще и разгрузит Люблинско-Дмитровскую линию метро, добавил Бочкарев.

В апреле сообщалось, что строительство ТПУ «Печатники» завершится до конца года. Его площадь составит 4,5 тысячи квадратных метров. К выходу на улицы из его вестибюля будут вести подземный и наземные переходы, которые оборудуют эскалаторами и лифтами.