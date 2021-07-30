Движение затруднено на шоссе Энтузиастов из-за ДТП возле заправки

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, шоссе Энтузиастов, 92Г Карта всех событий

На шоссе Энтузиастов столкнулись два автомобиля. Движение затруднено. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Авария произошла у строения 92Г (Автозаправочной станции «Татнефть»). Легковой автомобиль столкнулся с машиной такси. Из-за инцидента заняты правый и средний ряды в сторону центра. Движение затруднено на 1,3 километра.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

В начале июля сообщалось о еще одном ДТП на шоссе Энтузиастов. Тогда движение перекрыли из-за столкновения трех автомобилей и мотоцикла.