В РФПИ рассказали об исследованиях комбинации вакцин AstraZeneca и «Спутник V»

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Предварительные результаты исследования по комбинированному применению вакцины против коронавирусной инфекции компании AstraZeneca и первого компонента «Спутник V» показали отсутствие серьезных побочных эффектов. Случаев заболевания после укола также не было выявлено. Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

В настоящее время в рамках исследования прививку сделали уже 50 добровольцев. Исследования будут проводиться до 2 марта 2022 года, в них примут участие 150 пациентов. Препарат будут вводить внутримышечно.

— В августе 2021 года РФПИ и партнеры опубликуют первые данные по иммуногенности комбинированного применения вакцины AstraZeneca и первого компонента вакцины «Спутник V» в Республике Азербайджан, — говорится в сообщении фонда.

Уточняется, что исследования проводятся в рамках глобальной программы и в других странах мира. Добровольцев также иммунизируют в ОАЭ, а в России и Белоруссии к настоящему времени уже было получено разрешение на проведение аналогичного исследования.

По словам главы фонда Кирилла Дмитриева, он надеется на успех эксперимента, потому как положительный результат поможет защитить от COVID-19 все население планеты.

Дмитриев подытожил, что фонд считает необходимым комбинировать первый компонент «Спутника V» с другими препаратами, чтобы обеспечить эффективную борьбу с новыми штаммами вируса, передает РИА Новости.

Министерство здравоохранения России одобрило проведение клинических испытаний комбинации вакцин от новой коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» и AstraZeneca. Вирусологи уверены, что подобная комбинация даст более продолжительную защиту.