Полиция задержала основателя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина

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В Казани правоохранители задержали одного из основателей финансовой пирамиды Finiko, которая «рухнула» в июле этого года. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник.

По информации ИА «Татар-информ», Кирилла Доронина вызвали на допрос в здание ГСУ МВД по Татарстану. Во время допроса оперативники его задержали, передает агентство.

Официально компания Finiko позиционировала себя как автоматизированная система генерации прибыли. Ее основали в 2019 году жители Казани Зыгмунт Зыгмунтович, Марат и Эдвард Сабировы.

Лицом и брендом фирмы стал предприниматель Кирилл Доронин.

О последнем известно то, что в начале 2000-х он окончил Казанский Государственный финансово-экономический институт и в начале нулевых увлекся тренингами. В начале 2010-х годов мужчина основал «антиколлекторское агентство» с несколькими сотнями офисов по всей стране и написал книгу «Проблемы с кредитами? Избавьтесь от них за 7 шагов».

В общей сложности Доронин фигурировал как учредитель десятка различных компаний. Кроме того, он читал лекции в рамках крупного республиканского проекта «Фабрика предпринимательства» известного татарстанского бизнесмена Айдара Булатова. Однако в связи с деятельностью Доронина сейчас информация о его участии в проекте удалена.

Более подробную историю финансовой пирамиды Finiko можно прочитать в специальном материале «Вечерней Москвы».