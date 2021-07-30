В Кремле назвали героем рапиристку Марту Мартьянову

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская рапиристка Марта Мартьянова является героем, потому что даже с травмой она смогла завоевать для национальной сборной золото на текущих летних Олимпийских играх в Токио. Об этом стало известно в пятницу, 30 июля.

— Хочется еще раз отметить наших олимпийских медалистов, чемпионов олимпийских. И, конечно, прежде всего, наверное, сегодня это Марта Мартьянова, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Песков подытожил, что такими спортсменами нужно гордиться, а также напомнил, что россиянку поздравил президент РФ Владимир Путин.

Российские спортсменки одержали победу на командном турнире по фехтованию на рапирах на Олимпийских играх в Токио 29 июля. Во время выступления Мартьянова получила травму связок ноги.

Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова в финале оказались сильнее сборной Франции — 45:34. Третье место заняли итальянки.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.