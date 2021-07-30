Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Движение восстановлено на шоссе Энтузиастов после ДТП

Михаил Алимов

Происшествия
Движение восстановлено на шоссе Энтузиастов после ДТП
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

На шоссе Энтузиастов восстановлено движение после ДТП, произошедшего возле автозаправочной станции. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Авария произошла у строения 92г (автозаправочной станции «Татнефть»). Легковой автомобиль столкнулся с машиной такси. Из-за инцидента оказались заняты правый и средний ряды в сторону центра. Движение было затруднено на 1,3 километра.

В начале июля сообщалось о восстановлении движения после еще одного ДТП на шоссе Энтузиастов. Тогда столкнулись три автомобиля и мотоцикл. Из-за аварии временно перекрывали проезд для транспорта на средней и левой полосах магистрали.

Читайте также:
Шоссе ЭнтузиастовМосквавосстановление движения
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Два способа полакомиться ягодами

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Все мнения
О проекте