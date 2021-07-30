Движение восстановлено на шоссе Энтузиастов после ДТП

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

На шоссе Энтузиастов восстановлено движение после ДТП, произошедшего возле автозаправочной станции. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Авария произошла у строения 92г (автозаправочной станции «Татнефть»). Легковой автомобиль столкнулся с машиной такси. Из-за инцидента оказались заняты правый и средний ряды в сторону центра. Движение было затруднено на 1,3 километра.

В начале июля сообщалось о восстановлении движения после еще одного ДТП на шоссе Энтузиастов. Тогда столкнулись три автомобиля и мотоцикл. Из-за аварии временно перекрывали проезд для транспорта на средней и левой полосах магистрали.