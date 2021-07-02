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Движение восстановили на шоссе Энтузиастов после ДТП с мотоциклом

Юлия Павлушова

Происшествия
Движение восстановили на шоссе Энтузиастов после ДТП с мотоциклом
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, шоссе Энтузиастов, 19 Карта всех событий

Движение восстановили на шоссе в восточной части столицы после ДТП. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщил Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Инцидент произошел на шоссе Энтузиастов рядом с домом № 19. Здесь столкнулись три машины и мотоцикл.

Из-за аварии временно перекрыли проезд для транспорта на средней и левой полосах магистрали.

— Движение восстановлено, — отметили в дептрансе.

Ранее сообщалось, что несколько перехватывающих парковок в Москве закроют на ремонт в июле.

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