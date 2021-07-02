Движение восстановили на шоссе Энтузиастов после ДТП с мотоциклом
Россия, Москва, шоссе Энтузиастов, 19 Карта всех событий
Движение восстановили на шоссе в восточной части столицы после ДТП. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщил Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.
Инцидент произошел на шоссе Энтузиастов рядом с домом № 19. Здесь столкнулись три машины и мотоцикл.
Из-за аварии временно перекрыли проезд для транспорта на средней и левой полосах магистрали.
— Движение восстановлено, — отметили в дептрансе.
Ранее сообщалось, что несколько перехватывающих парковок в Москве закроют на ремонт в июле.
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