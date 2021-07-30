Найден 286-й фрагмент тела на месте крушения Ан-26 на Камчатке

Фото: Скриншот видео МЧС России

Еще один фрагмент тела погибшего обнаружили на месте катастрофы самолета Ан-26 на Камчатке. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

— В течение суток обнаружен один фрагмент тела, — отметил представитель экстренных служб.

Известно, что всего с начала поисков специалисты нашли 286 неопознанных фрагментов и 22 тела. Они обследовали около 407 километров прибрежной зоны, а за последние 24 часа — 20 километров. В настоящее время на месте крушения работают 15 специалистов и шесть единиц техники, сообщил собеседник агентства.

Самолет Ан-26 направлялся из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Судно вылетело 6 июля в 12:57 (03:57 по московскому времени) из аэропорта Елизово и должно было приземлиться в Палане в 15:05 (06:05 по московскому времени). Рядом с Паланой самолет оказался в сложных метеоусловиях: в тот момент там были сильный туман и облачность. Прямо перед заходом на посадку экипаж Ан-26 не вышел на связь.

На поиски пропавшего рейса отправили вертолеты и спецсамолет. Выяснилось, что самолет упал в Охотское море недалеко от пункта назначения. В среду, 7 июля, тела погибших началиизвлекать из воды. Позже МЧС опубликовало кадры с места крушения самолета.