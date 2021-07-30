Нутрициолог рассказала, какие продукты укрепляют кишечник

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От работы желудочно-кишечного тракта зависит состояние общего иммунитета человека. Чтобы его повысить, необходимо употреблять определенные продукты. Что именно стоит включить в ежедневный рацион, «Вечерней Москве» рассказала нутрициолог, сертифицированный тренер по здоровью, врач-эндокринолог Анастасия Тараско.

— Для ЖКТ полезны продукты, содержащие клетчатку. Это разные цветные овощи. Летом, когда все это свежее, обязательно нужно есть. Цельные злаки (каши, бобовые) также питают микробиом. Именно эти бактерии отвечают за иммунитет. Их сбалансированный состав препятствует размножению патогенной микрофлоры. Вторая группа — это ферментированные продукты — йогурт, ряженка и ферментированные овощи — капуста, морковь, без добавления уксуса. То, что в естественной ферментации находится, — рассказала собеседница «ВМ».

Тараско добавила, что стоит соблюдать и общие рекомендации — есть достаточное количество белка и витаминов. По словам нутрициолога, если человек не включал в свое меню, например, бобовые, нужно делать это постепенно и дозировано. В противном случае, может возникнуть сильный дискомфорт.

По словам собеседницы «ВМ», важно и в какое время россияне употребляют полезные продукты. Так, фрукты и овощи Тараско порекомендовала есть в первой половине дня (из-за высокого содержания фруктозы и сахарозы). Овощи можно употреблять в любое время суток, а от молочных и кисломолочных продуктов лучше отказаться вечером. Как уточнила тренер по здоровью, этот совет касается тех, кто желает похудеть. Данные продукты могут вызвать чувство голода, поэтому перед сном их лучше заменить овощами.