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Модуль «Звезда» помог выровнять МКС после инцидента с «Наукой»

Анастасия Волоснова

Технологии
Модуль «Звезда» помог выровнять МКС после инцидента с «Наукой»
Фото: Роскосмос

Двигатели модуля «Звезда» помогли выровнять Международную космическую станцию (МКС) после инцидента с модулем «Наука». Об этом в пятницу, 30 июля, говорится в материале телеканала РЕН ТВ.

Новейший модуль «Наука» прибыл на МКС 29 июля. После его успешной стыковки со станцией, когда экипаж открыл люк модуля, его двигатели внепланово включились. Для стабилизации МКС были включены двигатели корабля «Прогресс», угрозы экипажу не было.

Из-за включившихся двигателей высота МКС изменилась на 45 градусов. Чтобы выровнять станцию, пришлось включить двигатели модуля «Звезда». Кроме того, для исправления положения МКС включили двигатели грузового корабля «Прогресс МС-17», пристыкованного к модулю «Поиск», сообщил телеканал.

Так, НАСА и Boeing приняли решение отменить запланированную на пятницу попытку запуска во второй орбитальный испытательный полет корабля Starliner.

Решение о новой дате запуска пока не принято, но уточняется, что новая возможность для старта появится не ранее 3–4 августа.

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