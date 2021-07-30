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Веснина и Карацев обыграли сербов, обеспечив миксту на ОИ — 2020 российский финал

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Веснина и Карацев обыграли сербов, обеспечив миксту на ОИ — 2020 российский финал
Фото: twitter/olympic_russia

Российские теннисисты Елена Веснина и Аслана Карацев обыграли сербов Нину Стоянович и Новака Джоковича в полуфинале на Олимпийских играх в Токио. Таким образом, финал на Олимпиаде в теннисном миксте будет российским.

В финале Веснина и Карацев встретятся с Анастасией Павлюченковой и Андреем Рублевым, которые также входят в сборную России.

При этом 29 июля российский теннисист Даниил Медведев проиграл в четвертьфинале Игр испанцу Пабло Карреньо-Бусте. Медведев, посеянный под вторым номером в одиночном разряде, уступил посеянному под шестым номером Карреньо-Бусте. Матч закончился со счетом 2:6, 6:7 (5:7) в пользу испанца.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.

На Олимпиаду в Токио российские спортсмены приехали в качестве команды Олимпийского комитета России. В случае победы спортсмена из РФ на церемонии награждения звучит музыка Петра Чайковского вместо национального гимна. Россиянам также запрещено выступать на соревнованиях под своим флагом.

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