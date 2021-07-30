В Кремле прокомментировали драку в центре Симферополя

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Кремле знают о недавнем конфликте двух молодых людей в центре Симферополя, но считают это делом правоохранительных органов. Об этом в пятницу, 30 июля, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, подобное происшествие является частным, поэтому о нем не докладывали президенту РФ Владимиру Путину. При этом в администрации главы государства видели сообщения СМИ о драке.

— Это вопросы, которые находятся в оперативных сводках органов внутренних дел, и это вопрос скорее Росгвардии и полиции, — подчеркнул Песков.

Он добавил, что национальность участников драки не имеет значения. По мнению Пескова, любой гражданин РФ должен быть наказан за неповиновение представителям правоохранительных органов и за угрозу оружием в сторону полицейских.

Инцидент случился 23 июля на одной из центральных улиц Симферополя. Между двумя молодыми людьми завязался конфликт, который перешел в драку. Однако сотрудники патрульно-постовой службы полиции пресекли столкновение. Позднее сообщалось, что во время инцидента не применялось оружие, драка не была массовой, пишет ТАСС.

До этого «ВМ» писала, что пьяного москвича госпитализировали с травмами головы после драки. Также «Вечерняя Москва» сообщала, что неизвестный разбил мужчине голову на северо-востоке Москвы. После избиения пострадавшего доставили в одну из столичных больниц.