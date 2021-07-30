Основателя пирамиды Finiko Доронина доставили суд для избрания меры пресечения

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Одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина доставили в Вахитовский суд Казани для избрания меры пресечения. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в пятницу, 30 июля.

— Сегодня сотрудниками МВД по Республике Татарстан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество», задержан один из руководителей компании Finiko, — рассказала Волк.

Более ста заявлений поступило от пострадавших вкладчиков из, в частности, Тюменской, Самарской и Челябинской областей, а также Красноярского и Приморского краев, уточнила она. Следствие ходатайствует о заключении его под стражу, приводит слова Волк МВД Медиа.

О задержании Доронина в Казани во время допроса в МВД сообщалось 30 июля.

Финансовая пирамида Finiko

Тысячи вкладчиков Finiko могут остаться без денег. Официально объем привлеченных средств составляет 80 миллионов рублей, но, вероятно, речь пойдет о потере нескольких миллиардов рублей.

Finiko позиционирует себя как автоматизированная система генерации прибыли. Ее основали в 2019 году жители Казани Зыгмунт Зыгмунтович, Марат и Эдвард Сабировы.

Лицом и брендом фирмы стал предприниматель Кирилл Доронин. В начале 2000-х годов он окончил Казанский Государственный финансово-экономический институт и в начале нулевых увлекся тренингами.

В начале 2010-х годов мужчина основал «антиколлекторское агентство» с несколькими сотнями офисов по всей стране и написал книгу «Проблемы с кредитами? Избавьтесь от них за 7 шагов». В общей сложности Доронин фигурировал как учредитель десятка различных компаний.

Эдвард Сабиров, по данным СМИ, является «потомственным» трейдером. Третий основатель пирамиды, Марат Сабиров, является однофамильцем своего партнера и в команде занимается криптовалютами. В Finiko он пришел позже всех: в начале 2020 года.

Зыгмунт Зыгмунтович в этой команде был самым молодым — ему 22 года, он женат и является учредителем фирмы, оказывающей консультации в области компьютерных технологий. Именно от ее лица размещались вакансии для Finiko.

Что обещала вкладчикам Finiko

Как сообщалось на официальном сайте компании, который уже недоступен, она работает по принципу «прогнозируемых рисков, управляемых статистикой децентрализованных продуктов». Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, вкладчикам начисляется доход.

Из десяти независимых продуктов у компании формируется индекс CTI, задача которого — достигать доходности пять процентов в день. В описании фирмы утверждается, что с каждым из этих продуктов работает команда узконаправленных профессионалов.

Они занимаются спекуляциями с валютными парами на криптовалютном рынке, рынке Forex, в торговле фьючерсами и так далее. В описании сообщается, что система «диверсифицирует риски и дает высокую вероятность соблюдения прогноза доходности портфеля».

Своим клиентам Finiko предлагала купить автомобиль или квартиру за 35 процентов от стоимости, помочь закрыть долги.

Первые ласточки краха

Компания, существующая два года, так и не появилась в реестре Банка России хотя бы в качестве брокера. Более того, регулятор внес ее в свою базу как финансовую пирамиду.

В декабре 2020 года в отношении создателей Finiko возбудили уголовное дело, но никого из них к ответственности так и не привлекли, поскольку потерпевших на тот момент не было.

Проблемы начались уже в 2021 году. В начале июля стало известно о крахе похожего проекта, но меньшего масштаба, Antares Trade. В один прекрасный момент контора, куда вкладчики несли свои деньги, перестала обслуживать клиентов в СНГ, а ее офисы оказались внезапно закрыты.

Тогда эксперты предрекли скорый крах и Finiko. Сами «инвесторы» уже в июне начали испытывать трудности с выводом своих средств. Как пишет одна женщина в чате поддержки Finiko, 12 февраля она вложила 600 тысяч рублей, а 12 июня должна была их вывести, но с тех пор это сделать так и не удалось.

Более подробную историю финансовой пирамиды Finiko читайте в специальном материале «Вечерней Москвы».