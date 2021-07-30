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Прокуратура возбудила административное дело в отношении комика Идрака Мирзализаде

Иван Юминов

Происшествия
Прокуратура возбудила административное дело в отношении комика Идрака Мирзализаде
Фото: АГН Москва

Столичная прокуратура возбудила административное дело в отношении 29-летнего мужчины из-за унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы ведомства Людмила Нефедова в пятницу, 30 июля.

— Прокуратура Центрального административного округа Москвы возбудила в отношении 29-летнего мужчины дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». В ходе прокурорской проверки установлено, что мужчина публично произнес высказывания, содержащие, согласно проведенному исследованию, лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности, — рассказала представитель ведомства.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Административный материал отправят в ближайшее время в Таганский суд для рассмотрения по существу, заключила Нефедова.

По информации «ВМ», речь идет о стендап-комике Идраке Мирзализаде.

Из-за шутки, которая стала поводом для административного дела, на Мирзализаде напали 23 июня в центре Москвы. Как сообщает «МК», к нему подошли двое неизвестных, ударили сзади, а потом потребовали извинений.

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