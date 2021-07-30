Подполковника, задержанного по подозрению в убийстве школьницы, уволили из МВД

Фото: МВД

Подполковника полиции, задержанного по подозрению в убийстве школьницы в Самарской области, уволили из органов внутренних дел. Об этом сообщили в областном ГУ МВД России в пятницу, 30 июля.

По словам представителя ведомства, подозреваемый был задержан сотрудниками службы собственной безопасности полиции, передан сотрудникам СК и уволен.

— По результатам служебной проверки, назначенной врио начальника ГУ МВД России по Самарской области полковником полиции Андреем Токаревым, он уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам. Его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Региональное СК сообщило 30 июля, что подполковника подозревают в убийстве 16-летней школьницы. На частном участке в поселке Петра Дубрава был найден труп девушки 2006 года рождения с признаками насильственной смерти.

После этого сотрудника МВД задержали. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Прокурор Самарской области Сергей Берижицкий взял ход расследования дела на личный контроль.

Как сообщали СМИ, полицейский, возможно, хотел скрыть факт ДТП. По предварительным данным, он сначала сбил школьницу на автомобиле, а потом ударил ножом, чтобы скрыть факт ДТП.