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Хотел скрыть ДТП: назван возможный мотив убийства девочки под Самарой

Илья Ашуров

Происшествия
Хотел скрыть ДТП: назван возможный мотив убийства девочки под Самарой
Фото: СК РФ

Подозреваемый в убийстве девочки под Самарой полицейский, возможно, хотел скрыть факт ДТП. По предварительным данным, сотрудник силовых структур сначала сбил школьницу на автомобиле, а потом, ударил ножом, чтобы скрыть факт ДТП, сообщил источник РИА Новости.

Ранее в региональном следственном управлении СК сообщили, что примерно в 22 часа 30 минут на участке одного из жилых домовладений, расположенного в поселке Петра Дубрава Волжского района Самарской области, обнаружено тело девушки. На теле погибшей были признаки насильственной смерти.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

В свою очередь в пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что прокурор Самарской области Сергей Берижицкий взял ход расследования данного дела на личный контроль.

В среду, 28 июля, полицейский умер после драки с хозяином кафе в подмосковных Химках. Подозреваемый в преступлении был задержан и отправлен в СИЗО.

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