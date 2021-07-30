Рогозин назвал стоимость модуля «Наука»

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Стоимость многофункционального лабораторного модуля «Наука» составляет 18 миллиардов рублей. Об этом рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в пятницу, 30 июля.

Он объяснил, почему специалисты решили запустить «Науку», которая долгое время лежала на Земле. По мнению Рогозина, сдача модуля в музей была бы плохим решением.

— Потерять 18 миллиардов рублей — это намного хуже, — отметил Рогозин в эфире радио «КП».

Новейший модуль «Наука» прибыл на МКС 29 июля. После его успешной стыковки со станцией, когда экипаж открыл люк модуля, его двигатели внепланово включились. Для стабилизации МКС были включены двигатели корабля «Прогресс», угрозы экипажу не было.

НАСА и Boeing приняли решение отменить запланированную на пятницу попытку запуска во второй орбитальный испытательный полет корабля Starliner из-за ситуации с модулем «Наука».

Решение о новой дате запуска пока не принято, но уточняется, что новая возможность для старта появится не ранее 3–4 августа.