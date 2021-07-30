Футболист Соболев заявил, что год ждал матча с «Крыльями Советов»

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Игрок московского футбольного клуба «Спартак» Александр Соболев заявил, что год ждал матча с самарскими «Крыльями Советов» в чемпионате России по футболу (РПЛ).

— Я где-то год ждал этого матча, но немного не так его представлял, хотел, чтобы был заполнен стадион и были болельщики, но в наше время хотя бы так. Я очень рад снова оказаться в Самаре, это, можно сказать, родной для меня клуб, потому что он дал мне дорогу дальше, я благодарен ребятам и болельщикам, — приводит слова спортсмена «Матч ТВ».

Соболев играл за «Крылья Советов» с 2018 года, а в январе 2020 года его отдали в аренду «красно-белым». Летом того же года команда выкупила нападающего.

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче второго тура РПЛ. Единственный гол на 66-й минуте забил Соболев с пенальти.

Победа позволила команде из Москвы набрать три очка и занять девятое место в турнирной таблице. В следующем туре РПЛ «красно-белые» сыграют дома с «Нижним Новгородом» 7 августа.

24 июля московский «Спартак» проиграл «Рубину» в матче первого тура. Встреча в Казани завершилась со счетом 1:0.