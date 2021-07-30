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Минтруд РФ подготовил проект о новых правилах регистрации безработных

Анастасия Волоснова

Общество
Минтруд РФ подготовил проект о новых правилах регистрации безработных
Фото: Пресс-служба Госдумы

Минтруд России подготовил проект о новом порядке регистрации безработных. Документ в пятницу, 30 июля, опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

В Калужской, Ленинградской, Самарской областях, в Ставропольском крае новое положение начнет действовать со дня вступления в силу постановления. В Москве новый учет начнет действовать только 1 января 2023 года.

С 1 ноября 2021 года новый порядок учета заработает во Владимирской, Ульяновской, Кемеровской, Нижегородской, Саратовской, Московской областях и других регионах. В остальных субъектах РФ положение начнет работать с 1 января 2022 года.

Теперь заявления о предоставлении помощи в поиске работы россияне будут заполнять в электронной форме на платформе «Работа в России». Также в службах занятости будут разделять людей по их мотивации к трудоустройству.

Минтруд 28 июля сообщил, что Россия приблизилась к доковидным показателям занятости. Число предложений в региональных службах занятости также увеличилось. За шесть месяцев объем предложения вырос на 25 процентов — до 2,1 миллиона позиций, добавила замглавы ведомства.

Больше всего востребованы, по данным Минтруда, квалифицированные рабочие в областях строительства, транспорта и промышленности — более 460 тысяч вакансий. Восстановлению ситуации на рынке труда в том числе способствовали программы по снижению напряженности на нем.

При этом уровень безработицы в Москве снизился в 2,5 раза за полгода. В конце прошлого года официально зарегистрированных безработных в российской столице насчитывалось около 97 тысяч. К настоящему времени их число сократилось до 40 тысяч.

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