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Тело годовалой девочки обнаружили в пруду в Новой Москве

Юлия Курганова

Происшествия
Тело годовалой девочки обнаружили в пруду в Новой Москве
Фото: mos.ru
Новая Москва поселок Марушкинское деревня ВласовоКарта всех событий

В Новой Москве в поселке Марушкинское деревне Власово обнаружили тело малолетнего ребенка с признаками утопления. Об этом сообщила в пятницу, 30 июля, начальник отдела взаимодействия со средствами массовой информации и правового обеспечения прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

По предварительной информации, девочка 2020 года рождения, оставшись без присмотра взрослых дошла до пруда, в котором утонула.

Тело годовалой девочки обнаружили в пруду в Новой Москве

В настоящее время прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о несовершеннолетних, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Ход и результаты расследования уголовного дела, которое возбудили по данному факту по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», поставлены столичной прокуратурой на контроль.

Также прокуратура поставила на контроль расследование дела о гибели мальчика на востоке Москвы. В четверг, 29 июля, рядом с жилым зданием на Щелковском шоссе было обнаружено тело ребенка с травмами, характерными при падении с высоты.

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