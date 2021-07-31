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Компенсационные автобусы запустят на Савеловском направлении МЖД в августе

Юлия Курганова

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Компенсационные автобусы запустят на Савеловском направлении МЖД в августе
Фото: Агентство городских новостей Москва
Россия, Октябрьская железная дорога, станция Савёлово Карта всех событий

Из-за изменения расписания электричек в августе на Савеловском направлении Московской железной дороги запустят компенсационные автобусы. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщается на сайте Центральной пригородной пассажирской компании.

Так, со 2 по 6 августа и 23 числа на Савеловском направлении будет скорректирован график движения поездов в связи с проведением путевых работ на участке Талдом — Вербилки. В эти дни с 11:15 до 15:15 будет закрыт первый путь. Поезд № 6367 «Савелово — Савеловский вокзал» отправлением в 11:39 будет отправляться раньше — в 10:32. В связи с этим образуется перерыв в движении с 10:32 до 15:31. Поэтому назначили компенсационные автобусы «Савелово — Вербилки».

Уточняется, что автобусы проследуют со следующими промежуточными остановками: «Титово-1», «Талдом», «Растовцы», «Власово», «Вотря» и «Новоникольское-1». Для проезда в них необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, которые действительны на данном маршруте.

Также изменится расписание электричек на Киевском направлении МЖД в августе. Причиной изменений послужат ремонтные работы на путях.

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