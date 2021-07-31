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«Женщина-мечта»: Ксенофонтова опубликовала фото в бикини без макияжа и фильтров

Юлия Курганова

Общество
«Женщина-мечта»: Ксенофонтова опубликовала фото в бикини без макияжа и фильтров

Актриса Елена Ксенофонтова показала в своем микроблоге в Instagram, как выглядит в бикини. На фото артистка предстала без макияжа, также она не использовала специальные фильтры на смартфоне для улучшения снимков.

Знаменитость написала, что к 48-ми годам наконец-то научилась принимать себя и свои несовершенства. Поэтому она чувствует себя свободной и счастливой.

— Женщина сильно за сорок уже наконец может позволить себе быть свободной, где-то необузданной, лишенной рефлексии нравиться всем и вся, в меру безрассудной, да просто самой собой, — отметила Ксенофонтова в посте.

Также она призналась, что долго мучилась сомнениями по поводу своей внешности. Актриса никак не могла избавиться от «непобедимого» целлюлита, вечно «гуляющего» веса и «попиных ушей». Но отныне знаменитость больше не переживает по этому поводу.

Подписчики Ксенофонтовой поддержали ее, полностью согласившись с мнением актрисы. Также они восхитились естественными фото кумира и одарили ее комплиментами.

«Вы красавица, Обожаю вас! Красивая и талантливая! »; «Красотка. Какие верные слова!»; «Елена, вы суперженщина! Всегда вами восхищаюсь. Главное, вы настоящая»; «Женщина-мечта», — написали поклонники.

В начале июля бывший муж вновь подал в суд на Елену Ксенофонтову. Он требует уменьшения размера алиментов. Актриса неоднократно жаловалась, что экс-супруг превратил ее жизнь в ад. По словам артистки, Рыжих подвергал ее психологическому и физическому насилию.

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