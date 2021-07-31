Проценко развеял миф о заболевании COVID-19 после вакцинации

Фото: Вечерняя Москва

Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко развеял миф о заболевании коронавирусом после вакцинации. По его мнению, предположение о том, что после прививки можно заболеть коронавирусом, является «спекуляцией антиваксеров».

Проценко сказал, что тезис о заражении COVID-19 после вакцинации противоречит всяческой логике. Он отметил, что полностью привитым человека можно считать только по прошествии двух недель после введения второго компонента препарата. Но именно после первого этапа вакцинации люди «склонны расслабляться» и «ощущать себя в доспехах», хотя иммунитет к вирусу к этому моменту еще не сформировался полностью.

— Я всей своей нормальной человеческой, не врачебной логикой не могу понять, как можно заразиться фрагментом вакцины. Поэтому это спекуляция антиваксеров, иначе это назвать нельзя. Люди идут против банальной логики, — возмутился врач в беседе с изданием РБК.

Также он назвал спекуляций активную дискуссию о том, что нежелающих вакцинироваться ущемляют в правах. Проценко отметил, что в настоящее время возможно работать удаленно, также существуют сервисы доставки еды и продуктов.

Проценко рассказал об отличиях новой волны заболеваемости COVID-19. Отличием стал новый портрет пациента.